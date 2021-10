Dordogne : à 71 ans, il a déjà fait plus de 6000 kms à pied sur sa terrasse

Depuis le début du confinement, en mars 2020, Jacques Audrix marche sur sa terrasse de 22 mètres de long. Il a fait plus de 6400 kilomètres sans quitter sa rue à Coulouniers-Chamiers

De grandes jambes émergeant d'un short un peu large, des baskets, une parka et un bonnet enfoncé sur les oreilles pour les petits matins trop frais, Jacques Audrix est prêt à attaquer sa marche quasi quotidienne. Pas d'horizons ouverts, de pistes cendrées ou de chemins forestiers, il marche entre la poubelle au fond du jardin, et le mur de l'autre côté, un parcours en L sur les dalles de la terrasse qui fait ... 22 mètres! Alors il tourne et retourne sur un chemin qu'il pourrait faire les yeux fermés.

Le confinement a tout déclenché

Le virus de la marche a piqué Jacques voilà de très nombreuses années. Il a même fait des compétitions. Mais à 71 ans, il a rangé ses chaussures de marche athlétique pour une pratique assidue en amateur. Mais lorsque le premier confinement a mis le couvercle sur toute activité extérieure, Jacques s'est mis à marcher sur sa terrasse. C'est plus sûr que sur la route dit-il, et surtout, il reste tout près de son épouse handicapée qui peut à peine se déplacer. Alors il s'est fixé un cap, marcher comme ça régulièrement sur sa terrasse jusqu'en mars 2022, et voir combien il fera de kilomètres.

Jacques Audrix, sur sa terrasse © Radio France - Valérie Déjean

Déjà 6449 kilomètres effectués

L'ancien cheminot attaque du bon pied (toujours le droit) tôt le matin. Il marche parfois dès 4 heures, pendant que " maman" dort explique-t-il. Et il compte pour oublier l'étroitesse de son horizon. "Je compte par cinquante tours, les premiers sont les plus durs. Un matin, j'ai fait 1250 tours, 27 kilomètres!" Jacques marche pour le plaisir, sur le ciment devant chez lui. Pas question de passer au tapis de marche, il n'est pas à son aise. Deux fois par jour, il enfile son short pour avaler des kilomètres faits de petits morceaux de terrasse, tôt le matin et l'après midi après le gouter, un croissant vite avalé! Il fait en moyenne vingt kilomètres par jour. ( Sans compter les allers-retours à pied au supermarché! ) Il a déjà effectué 6449 kilomètres.

Il parcourt le monde depuis sa terrasse

Depuis son jardin, Jacques Audrix voyage sans quitter la rue du Maréchal Lyautey. Carte en main, il prépare sa route et de chez lui, il passe par Barcelone, Venise, Naples en ne brulant aucune étape : Périgueux - Agen-Toulouse-Narbonne-Perpignan. Tout est dans sa tête, ses jambes font le reste. Il s'est fixé un nouveau défi, effectuer la distance Paris- Moscou. Il faut consulter une carte et se lancer. Tout est question de volonté, et sans doute un peu d'imagination pour ce marcheur de terrasse qui construit des kilomètres de rêve sur un petit bout de ciment et de pierre, pour son plaisir et pour sa femme, handicapée, qui ne peut plus marcher.