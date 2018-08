Pour la 23ème édition de la Fête du couteau de Nontron, les passionnés et les curieux se donnent rendez-vous pour découvrir tous les secrets et les nouveautés du monde de la coutellerie.

Nontron, France

Les 37°C affichés par le thermomètre ne découragent pas les passionnés de coutellerie, ce samedi 4 août. À l'occasion de la 23ème édition de la Fête du couteau de Nontron, plusieurs milliers de curieux n'hésitent pas à faire le déplacement pour en savoir un peu plus sur le tout premier outil de l'Homme.

Parmi la centaine d'exposants, ils peuvent découvrir les étapes de fabrication d'un couteau, du travail de la lame jusqu'à la gravure décorative, en passant par le travail autour du manche. Ils peuvent également assister à des démonstrations de forges ou bien d'autres ateliers.

Des manches en pots de yaourts ou en bouse de vache

Au stand de l'entreprise Mercorne, les collectionneurs et les touristes peuvent découvrir des produits plutôt insolites. La boutique, spécialisée dans la création de manches de couteaux, est sans cesse à la recherche de nouvelles idées pour étonner les clients. Cette année, elle propose des manches de couteau fabriquées à base de bouse de vache.

Les manches de couteau en pots de yaourt recyclés ou encore en bouse de vache. © Radio France - Emeline Ferry

Grâce à une résine spéciale, la bouse de vache séchée, puis transformée en plaque. "Le résultat est assez esthétique, ça ressemble de la dentelle. Et cerise sur le gâteau, on n'a pas l'odeur !", plaisante Pomme Castanier, propriétaire et exploitante de la société.

C'est très joli, ça ressemble à de la dentelle. Et cerise sur le gâteau, on n'a pas l'odeur !

Mercorne propose aussi des manches de couteaux fabriqués avec des pots de yaourts recyclés, des pommes de pin ou encore du pénis de morse.

La 23ème Fête du couteau de Nontron continue ce dimanche 5 août, de 10h à 19h. L'entrée coûte 5 euros pour la journée. Elle est gratuite pour les moins de 16 ans.