Dordogne : à qui appartient cette alliance ?

Si vous êtes en couple et que vous vous appelez Isabelle ou Jean-Michel, vous intéressez potentiellement la gendarmerie de la Dordogne. Elle vient de publier un appel sur sa page Facebook pour retrouver la ou le propriétaire d'une alliance perdue dans le supermarché Super U de Notre-Dame-de-Sanilhac.

Une femme semble l'avoir trouvée et rapportée à la gendarmerie. "N'hésitez pas à nous appeler et confirmer votre date de mariage afin de vous restituer votre bijou le plus précieux", écrivent les gendarmes.