Dordogne : on a retrouvé le pilote de l'ULM qui tractait le message "Veux-tu m'épouser" au dessus de Périgueux

Mardi soir, un ULM tractant une banderole "Veux-tu m'épouser" a créé un certain émoi au dessus de l'agglomération de Périgueux en Dordogne. D'abord auprès de nombreuses femmes qui ont dû se tourner vers leurs compagnons pour savoir s'ils étaient à l'origine du message. Et très certainement également auprès de messieurs qui très rapidement ont dû préciser qu'ils n'y étaient pour rien! Pilote de l'ULM, Hervé Boudry instructeur ULM à Tocane-Saint-Apre près de Ribérac lève le voile sur cette histoire insolite qui en a intrigué plus d'un.

Hervé Boudry instructeur ULM à Tocane-Saint-Apre © Radio France - Emmanuel Claverie

Une banderole sans prénom

Il faut dire que la banderole "Veux-tu m'épouser" n'était accompagnée d'aucun prénom. "Il n'y a qu'une seule personne qui a fait une déclaration officielle précise Hervé Boudry. Il s'agit d'un jeune pompier qui habite vers Notre-Dame-de-Sanilhac". Seulement voila, sa future se prénomme Laetitia, et c'était trop long, je n'aurais jamais pu décoller avec une banderole "Laetitia veux-tu m'épouser" explique le pilote. Et comme elle n'avait pas de petit surnom "Laeti" ou autre, et bien nous n'avons pas mis de prénom".

Mais ainsi rédigé, le message a-t-il fait mouche? "Ne vous inquiétez pas répond Hervé Boudry, elle a bien su que c'était pour elle. D'ailleurs elle a dit oui! J'ai fait trois passages et le troisième, les deux étaient enlacés sur la terrasse de la maison, c'était très très très touchant" reconnaît-il.

La fameuse banderole « veux-tu m’épouser » © Radio France - Emmanuel Claverie

Instructeur et cupidon

Et ce cupidon des temps modernes n'en est pas à sa première flèche! "Je me souviens qu'un jour, quelqu'un avait eu des petits soucis avec son amie du côté de Trélissac. Il s'était d'ailleurs fait mettre dehors. La banderole disait "Virginie, je t'aime". L'homme a donc appelé son ex-amie juste au moment où je passais sous ses fenêtres et l'histoire s'est bien finie puisqu'il se sont remis ensemble!

Une activité originale pour ce pilote aguerri, qui dispose de toutes les habilitations nécessaires pour effectuer ce genre d'exercices. "Nous ne sommes pas beaucoup en Dordogne, explique-t-il, je crois même être le seul." Le plus souvent nous sommes contactés pour des messages publicitaires, mais là je trouve ça génial, romantique et remarquable comme idée". Pour info, faire tracter une banderole par un ULM coûte environ 300 euros de l'heure.