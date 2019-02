Dordogne : on a retrouvé Mickey le cacatoès !

Le Bugue, Le Bugue, Dordogne, France

Mickey , c'est le petit nom de ce cacatoès rose et blanc. Il avait pris la poudre d'escampette mardi dix neuf février au Bugue, alors que sa volière avait été mal refermée. Pendant une semaine, sa propriétaire Dominique a cherché partout, signalant sa disparition aux gendarmes. L'oiseau était bagué heureusement. Dimanche, une famille de Liorac sur Louyre a alerté les gendarmes de Lalinde. Elle venait de récupérer un drôle d'oiseau dans la maison, c'était Mickey ! Les messages Facebook postés des deux côtés ont fait le reste et Dominique a retrouvé Mickey .

Mickey a fait trente kilomètres à tire d'aile

Dominique est aussitôt allée chercher son cacatoès rosalbin à Liorac sur Louyre, à trente kilomètres à vol d'oiseau de sa volière du Bugue. Mais elle l'a trouvé en forme "Il va bien , il est un peu tristounet mais il m'a fait énormément de câlins. Il est resté dans mon cou quand il a vu qu'il avait été récupéré. Et là il mange, il mange ! Mais il ne crie plus du tout, il ne veut même plus parler, d'habitude il dit mon nom, bonjour, il imite les bruits du téléphone et de la sonnette et la musique de "plus belle la vie" à la télévision. On est très soulagé, on est très attaché à cet oiseau qui est vraiment comme un petit chien. L'escapade s'est donc très bien terminé pour Mickey qui, dès ce mardi soir, pourra chantonner tranquillement le générique de Plus Belle la Vie à la maison.