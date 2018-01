Ce mardi matin, nouvelles promotions et nouvelles bousculades à l'intermarché de Neuvic, en Dordogne. Les couches et le café étaient en vente à -70%. Mais à cause d'une panne informatique, les clients n'ont pas pu bénéficier des promotions tout de suite.

Neuvic, France

Après les promotions sur la pâte à tartiner Nutella, la semaine dernière, ce sont les couches et le café qui se vendent à -70% à l'intermarché de Neuvic en Dordogne ! Une 12aine de personnes s'est ruée sur les réductions à l'ouverture du magasin à 8h30 ce matin. Mais, au moment de passer en caisse... Impossible de bénéficier de la promotion ! La file d'attente s'allonge, les clients s'agacent. Et pour cause : Une panne informatique bloque le système de paiement.

Ce matin, Jean-Luc Guitton s'est rué sur les promotions à l'intermarché de Neuvic... En vain ! Copier

La direction de l'Intermarché de Neuvic propose alors aux clients de conserver les couches et le café, pour qu'ils règlent, avec la promotion plus tard dans la semaine. Elle assure, ce lundi matin, que tout est revenu dans l'ordre. La panne informatique serait résolue, les clients peuvent donc passer en caisse normalement et donc bénéficier de la promotion !