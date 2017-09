Dordogne : Avec 50 euros, devenez propriétaire du château de Paluel

L'association "Adopte un château" à lancé une collecte du fonds pour tenter de racheter le Château de Paluel. Si assez d'argent est récolté, chaque donateur deviendra co-propriétaire du monument. Une première en France à cette échelle.

Le château Le Paluel à Saint Vincent le Paluel en Périgord noir vient d'être mis en vente aux enchères par son propriétaire. La vente aura lieu le 21 septembre prochain. Parmi les acheteurs potentiels, une association créée en 2015 : Adopte un château. Cette organisation oeuvre pour la sauvegarde des châteaux en péril. Cette fois-ci pour tenter de préserver et rénover le monument, Adopte un château lance une campagne de collecte de fonds particulière.

10 000 co-propriétaires

L'association s'est fixée pour objectif d'atteindre la somme de 500 000 euros. Pour une part, comptez 50 euros. Cela fait potentiellement 10 000 co-propriétaires ! Si l’association remporte l'enchère. Elle prévoit de fonder une société dans laquelle chaque donateur aura sa voix, comme dans un conseil d'administration d'une entreprise. Les actionnaires seront les donateurs. Ils paieront 1 € supplémentaire pour la constitution de la société. Les décisions seront prises par des votes. Si le montant n'est pas atteint, la totalité des fonds sera remboursée.

Redonner vie au château du "tatoué"

La mise à prix du château est de 250 000 €, mais autant dire qu'il faut prévoir beaucoup pour les restaurations qui sont importantes ! C'est pour cela qu' Adopte un château demande le double du prix. Si leur but est atteint, les travaux s'échelonneront sur plusieurs années, et permettront de sauver définitivement cet emblématique château qui a servi au tournage du film "Le Tatoué" avec Jean Gabin et Louis de Funes. L'association travaillera avec ses architectes et avec les services de l'état pour construire ce projet de restauration.

En une semaine, l'association à déjà récolté plus de 150 000 euros de 2 400 donateurs. Certains comme Virgile n'ont pas hésité à donner beaucoup plus que 50 euros. Si vous aussi vous voulez participer à cette aventure c'est ici : Et si on adoptait le château du Tatoué ?

A LIRE AUSSI ►►► Dordogne : le château du film "Le Tatoué" mis aux enchères