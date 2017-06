VIDÉO - Dordogne : à Brantôme, Français et Britanniques s'essayent au jeté de bottes

La ville de Brantôme, en Dordogne, est aux couleurs de la Grande-Bretagne ce week-end. Un samedi et dimanche "So British" organisés par l'association locale du même nom. Parmi toutes les animations proposées : le concours de jeté de bottes.

Les drapeaux bleu -blanc-rouge flottent le long des façades des bâtiments de Brantôme ce week-end. Et pour cause, l'association _So British_ organise sa désormais traditionnelle fête au début de l'été. Une quatrième édition ponctuée de nombreuse surprises.

Les drapeaux britanniques flottent le long des façades dans le centre-ville de Brantôme. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

Croquet et jeté de bottes

Dans les rues du centre-ville de Brantôme, les Britanniques sont partout : derrière des stands, à jouer au croquet, déguisés en personnages de l'époque médiévale ou encore sur scène pour donner des concerts.

Dans le Jardin des Moines, une drôle d'animation attend les visiteurs : le jeté de bottes. "C'est une activité qui se pratique en Angleterre", confie David, un Britannique de 79 ans venu se prêter au jeu. Pendant tout l'après-midi, petits et grands se sont relayés devant ce terrain de 19 mètres de long. "J'ai pris avec mes deux doigts et j'ai essayé de mettre la force qu'il fallait pour aller au bout", raconte Mélodie, 10 ans.

Les organisateurs ont prévu des bottes plus grandes pour les adultes, des plus petites pour les enfants. Et certains parviennent à battre des records ! Léonard, 12 ans par exemple, a jeté sa botte à 26 mètres de la ligne de départ.

Léonard par exemple a jeté sa botte à 26 mètres. © Radio France - Morgane Schertzinger - France Bleu Périgord

La compétition départage, dans une ambiance bon enfant entre Français et Britanniques, les adultes et les jeunes de moins de 16 ans et ceux de moins de 6 ans. Celui qui, dans sa catégorie, envoie la botte le plus loin possible en la lançant à bout de bras, gagne une médaille. Les festivités continuent tout ce dimanche encore dans la ville.