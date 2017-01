Dordogne : un collectionneur possède plus de 26.000 fèves !

En Dordogne, Gérard Mapa collectionne les fèves depuis 50 ans. Il en a amassé plus de 26.000.

Depuis qu'il a huit ans, Gérard Mapa, ébéniste en Dordogne collectionne les fèves. 50 ans après, le collectionneur en a amassé plus de 26 000. Et en bon connaisseur il prévient "pour les fèves, ce n'est pas le nombre qui compte". Comme pour toutes les collections, "plus c'est rare, mieux c'est". Gérard possède ainsi des fèves qui peuvent servir de boutons de chemise et d'autres qui remontent même au 18ème siècle.

Une planche de fèves © Radio France - Charles de Quillacq

Des fèves " Charlie "

Parmi les thèmes de ces séries de fèves, certaines sont consacrées à l'actualité. "Il y a eu les fèves "je suis Charlie", explique Gérard Mapa, plusieurs collections célèbrent aussi par exemple le passage à l'euro. Un autre fabophile, c'est comme cela que l'on appelle les collectionneurs de fèves a même envoyé une série commémorant le 11 septembre au président George Bush. "Je ne pense pas que Bush les aient vraiment reçues" conclut Gérard. Il faut dire que la fève est une tradition franco-française.

Une passion chronophage

Gérard travail encore, il est ébéniste. Mais presque tous les week-end, il sort son camping car, et part à la chasse aux fèves rares partout en France. Il y a des brocantes spécialisées et des bourses aux échanges organisées presque tout les dimanches. Paradoxalement, l'épiphanie n'est pas la meilleure des saisons quand on collectionne les fèves: le temps que toutes les galettes soient mangées, il faut attendre mars pour que les bourses aux fèves redémarrent.

Gérard fait le tour de France avec son camping-car à la recherche des fèves © Radio France - Charles De Quillacq

Gérard possède même une collection très particulière: une série de 15 fèves représentant des positions du Kamasutra.