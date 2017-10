Dordogne : ce maire en a assez de se faire voler ses panneaux de signalisation

Le maire de Coursac, Pascal Protano pousse un coup de gueule. En deux ans il a vu disparaître une bonne dizaine de panneaux de signalisation le long des routes de sa commune. Ces petits larcins commencent à coûter cher.

La mairie de Coursac a perdu le compte depuis deux ans, mais une bonne dizaine de panneaux ont disparu du bord des routes de la commune, dont cinq depuis le début de l'année. Des panneaux routiers décrochés sur les zones à vitesse limitée et quelques plaques de rues.

250 euros pour chaque panneau

"Ce sont les panneaux 50 ou les panneaux 30 qui ont la cote," explique le maire, Pascal Protano. Ces panneaux de signalisation seraient devenus tendance et s'offriraient en guise de cadeau d'anniversaire. "Si c'est toujours la même personne qui offre ces panneaux ça ne lui coûte pas cher mais pour nous c'est 250 euros à chaque fois et à l'heure où on cherche à faire des économies un peu partout on peut s'en passer."

Certains panneaux indiquant des noms de rues ont aussi disparu. "On nous a aussi volé trois panneaux Coursac. Je sais que la commune est attractive mais de là à nous piquer les panneaux !" sourit Pascal Protano, un brin agacé. "C'est aussi très dangereux car c'est de la signalisation en moins pour les automobilistes."