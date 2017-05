Dordogne : Cheyenne, Amala, Kamal... comment vont s'appeler les trois loups du Parc du Thot ? Choisissez !

A partir de ce mercredi, le Parc du Thot à Thonac, en Dordogne, vous propose de baptiser ses trois loups. Les deux femelles et le mâle, âgés de moins de deux ans, devraient arriver tout droit du Parc d'Auvergne la semaine prochaine.

Bientôt, très bientôt même, trois loups vont venir peupler le Parc du Thot, à Thonac, en Dordogne. "Il ne reste plus qu'à finaliser les détails et le transport notamment, mais c'est prévu dans les jours qui arrivent", précise Laurent Corbel, le directeur adjoint de la Sémitour.Comprenez, la semaine prochaine au plus tard.

Un don du Parc d'Auvergne

Les deux femelles et le mâle viennent tout droit du Parc Animalier d'Auvergne. "On fait rarement des achats dans ce domaine, ce sont plutôt des échanges ou des dons comme c'est le cas là, pour éviter les braconnages et les marchés parallèles", explique-t-il.

Les loups, âgés entre un an et demi et deux ans, ont pour l'instant des "surnoms provisoires." Pendant trois semaines, à compter de ce mercredi 10 mai, les internautes vont donc pouvoir choisir un prénom à ces animaux, sur la page Facebook du Parc grâce aux boutons "like", "love" ou "whaou".

Taïga, Kamala, Django...

Les employés du Parc du Thot ont fait une présélection, "ils ont proposé des noms dans un esprit préhistoire, des noms sympathiques", sourit Laurent Corbel. Les internautes doivent maintenant faire la sélection :

A compter du 10 mai, ils choisissent le prénom de la première femelle entre : Taïga, Kamala et Amala

A compter du 17 mai, ils choisissent le prénom de la seconde femelle entre : Aïda, Cheyenne et Laïka

A compter du 24 mai, ils choisissent le prénom du mâle entre : Django, Arak et Yakout

Pour encourager les internautes à voter, le Thot promet des cadeaux. Un tirage au sort aura lieu parmi les votants et parmi ceux qui ont voté pour le prénom retenu. Ils gagneront des entrées au parc et "un accueil privilégié" avec le spécialiste des loups.