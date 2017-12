Dordogne : crèche vivante de Noël recherche bébé !

Le groupe folklorique de Mussidan lance un appel. Elle cherche de toute urgence un bébé pour sa crèche de Noël. Celui qui devait jouer l'enfant Jésus n'est finalement plus disponible !

C'est un appel à l'aide insolite que lance le groupe folklorique de Saint-Front-de-Pradoux près de Mussidan. L'association recherche un bébé ! "Nous avons besoin d'un bébé pour notre crèche de Noël. Celui qui devait jouer le rôle du petit Jésus nous a fait faux bond !" explique la présidente de l'association Régine Barradis. La périgourdine est donc en quête d'un nouveau bébé. "Pas plus de six mois. Il ne faut pas qu'il marche. La maman ou le papa pourront rester à ses côtés et prendre place dans la crèche en se mettant dans la peau de Marie ou Joseph. Nous allons évidemment chauffer la salle pour que l'enfant se porte bien," raconte Régine Barradis.

Le temps presse car le spectacle, la crèche vivante, doit avoir lieu le samedi 16 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Front-de-Pradoux. Ce soir-là, le groupe folklorique divertira le public avec des danses pour un spectacle sur le thème de Noël. Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter le 06.50.36.36.57.