Dordogne : des salariés de l'hôpital de Lanmary à l'assaut du Mont Blanc

Quatre professionnels de l'hôpital de Lanmary, près de Périgueux se lancent un défi : ils se lancent ensemble dans l'ascension du toit de l'Europe, le Mont Blanc.

Ils sont quatre, un médecin, un kinésithérapeute, un infirmier et un agent d'entretien. Quatre copains, qui travaillent tous à l'hôpital de Lanmary, près de Périgueux, qui ont décidé de relever ensemble un défi : gravir le toit de l'Europe, le Mont Blanc. Ils sont arrivés ce dimanche sur place, à Chamonix. Ils doivent encore recevoir une rapide formation d'alpinisme puis, avec un guide, ils se lanceront dans l'ascension de ces 4 809 mètres jusqu'à dimanche prochain, le 17 septembre.

Tout est parti de Willy Lagorce, un agent d'entretien de l'hôpital. "Il avait l'idée saugrenue de monter le Mont Blanc tout seul en 24 heures", raconte François Delage, le médecin de l'équipe. "On l'en a dissuadé et puis il a réfléchi, et cela a abouti à monter une équipe plus traditionnelle et beaucoup plus encadrée", avec un guide à Chamonix et un programme d'entraînement.

François Delage, un médecin de l'hôpital de Lanmary qui fait parti de l'aventure. Copier

De les voir relever ce défi, "ça nous donne du courage"

D'autant que partir à plusieurs est plus sympathique et plus rassurant. Willy Lagorce se retrouve donc entouré de trois soignants, notamment Thierry Roux, qui est kinésithérapeute. "J'ai 49 ans, j'ai 50 ans bientôt. Et cela m'a permis de passer un cap et de me dire que maintenant, avec mes 50 ans, si je veux vivre longtemps et bien, il faut que je fasse du sport", raconte-t-il.

Je n'ai pas de montre Rolex, ça ne m'intéresse pas, mais je me dis tiens, le Mont Blanc, ça au moins je l'aurai fait." – Thierry Roux, kiné

Un beau message, surtout que l'hôpital de Lanmary accueille des personnes en convalescence. Des patients emballés par cette initiative, comme Maria-Luisa et Liliane, qui ne tarissent pas d'éloges sur ces quatre grimpeurs. "De les voir, c'est un rayon de soleil, ça nous encourage pour sortir de Lanmary guéri. Voir qu'ils font ça pour les patients, c'est merveilleux", avouent-elles.

Quatre professionnels de Lanmary relèvent le défi. Copier

Suivez ici les aventures de nos quatre grimpeurs.