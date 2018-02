Deux chevaux sont tombés dans une piscine ce lundi matin à Pressignac-Vicq en Dordogne. Ils ont été sauvés de la noyade grâce à l'intervention des pompiers et de leur propriétaire.

Pressignac-Vicq, France

C'est un sauvetage spectaculaire que les pompiers de la Dordogne ont du opérer ce lundi matin à Pressignac-Vicq . Deux chevaux étaient tombés dans la piscine d'une propriété privée. Les deux équidés qui s'étaient échappés du champs voisin ne parvenaient pas à sortir du bassin qui ne possède pas de marches. La piscine a donc du être entièrement vidée de son eau. Ce sont les pompiers des centres de secours de Lalinde et Bergerac qui se sont rendus sur place.

Le sauvetage a duré près de trois heures - M.Thomasson communication SDIS24

Pour sortir les chevaux, les pompiers et le propriétaire ont fabriqué des marches grâce à des ballots de paille. Parmi les pompiers il y avait deux pompiers volontaires qui connaissent bien les chevaux, un vétérinaire et un maréchal-ferrant. Une petite douzaine de pompiers ont travaillé pendant près de trois heures pour sortir les deux chevaux, sains et saufs de la piscine.