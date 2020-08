Dordogne : elle accouche dans sa voiture sur le parking d'un supermarché avec l'aide du papa

Marylou et son petit Sasha

Marylou, 27 ans a accouché dans des conditions très particulières hier jeudi sur le parking d'un supermarché à Trélissac. La jeune femme a donné naissance à 13h23 à un petit Sasha. C'est le papa qui l'a aidé à accoucher. Les parents qui habitent Limeyrat, un village à une trentaine de minutes à l'Est de Périgueux étaient partis de chez eux vers 12h50.

Arrêt obligatoire sur le parking du supermarché

Les contractions devenant trop fortes, ils ont été contraints de s'arrêter sur le parking du supermarché Aldi à Trélissac. Ils ont immédiatement appelé le Samu. Le papa a aidé à l'accouchement dans la voiture avec le médecin du Samu au téléphone. Tout s'est parfaitement déroulé. Les pompiers sont arrivés cinq minutes après la naissance du petit Sasha. Ils ont procédé aux premiers soins.

Selon la formule consacré, "la maman et le bébé se portent bien". Sasha mesure 48 cm et pèse 3kg 180. C'est le deuxième enfant de ce couple de jeunes Périgourdins qui a déjà une petite fille de deux ans et demie prénommée Chléa.