Dordogne : elle découvre un cèpe géant juste avant le reconfinement

En Dordogne, Monique a eu la chance de ramasser un cèpe de plus de 2 kilos juste avant le début du confinement. Le champignon géant va finir en poudre pour parfumer les sauces de plats à venir.

C'était sa dernière sortie forêt avant le début du reconfinement mais Monique ne s'attendait pas à tomber sur un tel spécimen de champignon. "Je suis allée dans mon coin habituel mais je n'ai rien trouvé et puis je me suis éloignée et là je suis tombée sur quatre beaux cèpes mais celui-là c'était incroyable. Je suis restée devant 5 minutes. Je n'en revenais pas, c'est la première fois que je tombe sur un cèpe pareil".

Un cèpe de 2,09 kilos

Monique a ramassé ce cèpe qui après un tour sur la balance de la cuisine pèse 2,09 kilos. Cette habitante de Saint-Astier compte le sécher puis l'utiliser en poudre pour agrémenter ses futurs plats. Ce cèpe de près de 2,1 kilos ne constitue par un record, pour rappel un Périgourdin a trouvé il y a quelques semaines, un cèpe de plus de 2,4 kilos.