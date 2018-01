Une Périgourdine de 22 ans, étudiante en communication, imprime sa demande de stage sur sa 2CV pour attirer plus vite les potentiels recruteurs. Une idée originale qui fonctionne.

Périgueux, France

C'est une idée lumineuse. Une Périgourdine de 22 ans à la recherche d'un stage de fin d'année a eu une idée très originale : se balader en 2 CV avec son CV imprimé sur le coffre de sa voiture.

Etudiante à Paris en communication, Jeanne Thery a récupéré la vieille 2CV de son père et l'a réparée. Elle a donc collé un magnétique où on peut lire "Ma propriétaire est à la recherche d'un stage de six mois en 2018. Markéting Evenementiel Bac + 5"

Un CV ambulant

Elle a également imprimé un code QR que les passants peuvent scanner avec leur téléphone. Ce code renvoie sur son CV en ligne et ça fonctionne. Les gens la regardent dans la rue et elle a vu les visites de son CV en ligne augmenter en l'espace de deux jours seulement.

Jeanne a récupéré la vieille 2CV de son père. © Radio France - Caroline Pomes

Jeanne a également décoré l'intérieur de sa 2CV. © Radio France - Caroline Pomes

"J'ai voulu rendre ça sympa en barrant le 2 de 2CV pour que ça devienne CV. J'espère que ça va m'aider dans ma recherche," explique la jeune fille qui est une des premières à utiliser ce genre de support pour faire sa propre pub. Quand certains font des vidéos et partagent leur CV sur les réseaux sociaux, Jeanne Théry a choisi sa voiture. Elle cherche donc un stage pour mai en tant que chef de projet au service communication de n'importe quelle entreprise.