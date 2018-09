Carnet de voyages cherche propriétaire. Fin août, alors qu'elle était à Sarlat, Harmonie, 30 ans, et son amie illustratrice ont trouvé par terre un drôle de carnet. "On a lu ce qu'il y avait dedans et on l'a épluché mais il n'y avait aucun indice alors j'ai décidé de lancer un appel sur Internet," raconte la trentenaire. Son post a été partagé plus de 50.000 fois depuis le 1er septembre, mais malheureusement cela n'a pas permis d'identifier le petit Adam, âgé de huit ans.

"Il raconte ses vacances, ses rêves, ses cauchemars, il parle aussi des joueurs de football, de Star Wars. Apparemment Adam a passé ses vacances dans le Colorado et donc à Sarlat. C'est la dernière destination inscrite au 4 août," énumère Harmonie. Le carnet évoque aussi un voyage chez Monique à Saint-Malo et Adam a dessiné deux autres personnages, Noam et Augustin. "On a fait des recherches sur Internet ça mène à des joueurs d'échecs. Nous avons envoyé un mail à la fédération mais sans réponse pour le moment," ajoute la Bordelaise.

Elle ne désespère pas de pouvoir remettre un jour le carnet à son jeune propriétaire, en attendant elle le garde précieusement chez elle. Si vous pensez pouvoir faire avancer cette enquête n'hésitez pas à contacter Harmonie par mail : harmonie.lecerf@gmail.com