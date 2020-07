Dordogne : il défile à Paris pour le 14 juillet, 31 ans après son père

Il suit les traces de son père. Rémi Grare, 24 ans, va défiler ce lundi matin dans la capitale pour la célébration du 14 juillet. Pompiers de Paris depuis cinq ans, il a débuté en tant que volontaire à la caserne de Mussidan.

Le militaire a postulé pendant trois ans avant de pouvoir enfin participer à la cérémonie : "C'est un honneur pour moi de représenter mon pays, d'autant que j'ai voulu suivre ce que mon père avait déjà fait."

L'interview de Rémi Grare et son père Copier

Cela devient effectivement une habitude chez les Grare. Parce que 31 ans plus tôt, son père Paul Grare a défilé pour le bicentenaire. L'accès au public est interdit cette année alors il regardera les premiers pas de son fils à la télévision : "C'est une chose à faire au moins une fois dans une carrière. C'est symbolique pour lui aussi. De plus, comme le bicentenaire, cette année aussi est particulière puisque à cause du coronavirus il va défiler en statique. J'en suis très fier."

Il n'y aura effectivement pas de défilé dynamique cette année et donc pas de descente des Champs-Elysées à cause du Covid-19 : "On va être obligé d'appliquer les gestes barrières, dès qu'on est en repos on sera masqué, la distance d'un mètre sera respectée dans les rangs. Mais ça reste un privilège." assure Rémi Grare.

Dès l'année prochaine le jeune homme va tout de même se porter de nouveau candidat pour participer à un défilé grandeur nature cette fois.