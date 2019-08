Dordogne : Il interpelle sa mère sur le mur d'un château d'eau.

Saint-Amand-de-Coly, France

Si vous empruntez la départementale 704 entre Saint Geniès et Montignac vous ne pouvez pas le rater. Sur plusieurs mètres de long, un message a été inscrit sur les murs du château d'eau de la commune de Saint Amand de Coly . Et ce message est plutôt inhabituel à la campagne. En grandes lettres sur la citerne il y a ces quelques mots en forme de déclaration " Mum, I m gay" comprenez " maman je suis homosexuel"

Cette affirmation au milieu des champs, sur les murs de ce château d'eau de béton gris est plutôt inattendue. La citerne a accueilli bien d'autres messages, tags et graffitis au contenu parfois pleins de haine. Donc cette fois pas question d'y toucher. Il est bien moins agressif selon le maire de Saint Amand de Coly; Vincent Geoffroy " Y a pas de raison, c'est un ouvrage qui est en béton pas forcement très chouette , agrémenté de cette façon là ça le rend plus agréable. Le coming out d'un fils ou d'une fille à sa mère restera donc sur les murs du château d'eau un certain temps. On ne connait pas l'auteur évidemment, à moins qu'il ne se manifeste. Mais cette déclaration anonyme étalée au plein jour et au milieu des champs pourrait libérer la parole de bien d'autres fils ou filles passant par là, aux côtés de leur mère .

