Nontron, France

Stop aux idées reçues ! Quand on pense aux vacances en Dordogne, on s'imagine tout de suite dans les ruelles médiévales de Sarlat ou bien dans les vignobles du Bergeracois. Mais on oublie souvent Nontron et ses alentours.

Perché au nord du département, dans le Périgord vert, la ville attire moins de touristes. Environ 14.000 personnes visitent le coin chaque année, parmi les 3 millions qui viennent en Dordogne.

"Notre point faible, c'est le manque de patrimoine lié à la préhistoire, comme on peut retrouver à Sarlat, mais on a plein d'autres atouts", confie Natacha Goreau, responsable de l'office de tourisme de Nontron.

80% de clientèle familiale

Loin de la foule estivale des villages du sud du département, c'est plutôt une clientèle familiale qui privilégie le nord du Périgord. "Environ 80% des touristes sont des familles ici", explique Dragan Keserovic, qui travaille à l'office de tourisme.

À l'office de tourisme de Nontron, Natacha Goreau et Dragan Keserovic conseillent des dizaines d'activités de plein air aux touristes. © Radio France - Emeline Ferry

Selon lui, on ne pense pas assez au Périgord vert pour les vacances. Et c'est dommage, car on peut y passer du bon temps ! _"_Il y a beaucoup d'activités en pleine nature, des sentiers, des balades, et de nombreux sites à visiter. Il y a l'étang de Saint-Saud-Lacoussière, et celui de Saint-Estèphe, où on peut faire du canoë, se baigner et profiter de la plage", ajoute-t-il. Pour les amateurs de couteaux, le passage par la ville de Nontron est un passage obligé.

C'est verdoyant, c'est calme, c'est reposant !

Beaucoup de touristes viennent ici pour se reposer et profiter de la nature. "C'est verdoyant, c'est calme, c'est reposant, c'est vraiment les vacances. On recherche des endroits où il n'y a pas trop de monde, ici c'est parfait", raconte Aurélie, qui vient depuis trois ans avec sa petite famille lilloise et pose sa caravane à quelques kilomètres de l'étang de Saint-Estèphe.

Sur la plage de l'étang de Saint-Estèphe, les touristes peuvent bronzer, se baigner et même faire du canoë. © Radio France - Emeline Ferry

"Verdure, calme, bons produits régionaux et puis le soleil", sourit Sylvie. Avec son mari, cette habitante de Versailles est séduite par la région, à tel point qu'elle envisage même d'acheter une maison près de Nontron. "Pour une petite retraite, je pense que c'est le coin idéal. _C'est un coup de cœur !_".