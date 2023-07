Dordogne : il pêche un silure de plus de 2,30 mètres dans l'Isle

Jean-Baptiste et son fils ont mesuré le carnassier avant de le remettre à l'eau.

Un Périgourdin a pêché un silure de 2,33 mètres dans l'Isle. Jean-Baptiste a entendu le bip de l'appareil fixé à sa canne samedi matin vers 7 heures, il s'est vite rendu compte que le poisson était "un big ".

Le silure relâché après la photo

Heureusement, le Périgourdin, spécialiste de la pêche de ce poisson carnassier, était équipé "avec du fil pour du 80 kilos et un moulinet spécial". Après un combat "d'une vingtaine de minutes", Jean-Baptiste a ressenti "beaucoup d'adrénaline et beaucoup d'émotion", et il a réussi à sortir le poisson de l'eau pour immortaliser le moment avec ses enfants. Il a ensuite relâché le poisson dans l'Isle.

Le plus gros silure du monde a été pêché en Italie, il mesure 2,85 mètres.