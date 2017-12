Dordogne : il récolte une carotte géante de plus de deux kilos !

Sacrée récolte pour un Périgourdin. Il a trouvé dans son jardin une carotte de près de 2,5 kg et longue de plus de 38 centimètres !

C'est sans doute la plus grosse carotte récoltée en Dordogne cette année. A Mussidan, Philippe Ciffo, un Sicilien du Piémont installé dans le département depuis des décennies a sorti de terre une carotte de 2,403 kg et longue de 38,7 cm. Une carotte géante, aussi grosse que bonne qu'il a pu récolter en septembre et qu'il a mangé et partagé avec des connaissances.

"Plus ça allait plus la bêche s'enfonçait ! Je trouvais ça incroyable," raconte Philippe, 66 ans. Sa recette ? Du fumier de cheval et du fumier de vache. "La bouse c'est très bon, ça donne beaucoup de vitamines," assure le jardinier. Philippe avoue aussi qu'il parle à ses légumes pour les aider à pousser. Il est peut-être là le véritable secret !