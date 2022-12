Dordogne : il retrouve sa chienne husky grâce à une énorme mobilisation sur les réseaux sociaux

Matthieu n'en revient toujours pas "c'est surréaliste, je ne pensais pas que cela existait encore, des gens qui se mobilisent par pure bienveillance et par solidarité". Le trentenaire vient de retrouver sa chienne après sept jours de recherches et de jeu de piste grâce à la mobilisation des Périgourdins et des internautes de la page Facebook de l'association Pattes en Cavale 24 .

ⓘ Publicité

La mobilisation s'est organisée sur la page facebook Pattes en cavale 24 gérée bénévolement par Fanfan et trois autres personnes - Capture d'écran facebook

Une chienne de Suède perdue en Périgord Vert

Le jeune homme a perdu son chien à Vanxains le mardi 29 novembre dernier. Matthieu vient alors de rentrer chez ses parents. Il est arrivé de Suède où il vient de passer deux ans en tant que Musher et où il a tissé un lien particulier avec cette chienne Alaskan Husky de trois ans et demi.

Gaïa s'est échappée et Matthieu a lancé un appel sur la page Pattes en Cavale 24. Il sait que sa chienne sait se débrouiller mais elle a perdu ses repères et elle peut parcourir jusqu'à 30 kilomètres par jour. "J'avais peur qu'elle remonte vers la Suède" explique Matthieu mais les abonnés de la page Patte en Cavale repèrent l'animal en Périgord Vert et ils indiquent jour après jour sa position. L'animal est craintif et ne se laisse pas approcher.

Jusqu'à 200 messages par jour

Fanfan qui a créé cette page Facebook en 2018 pour aider les Périgourdins à retrouver gratuitement leurs animaux a reçu jusqu'à 200 messages par jour pour aider à trouver Gaïa. Fanfan a même réalisé une carte pour suivre les déplacements de la chienne et permettre à Matthieu de la retrouver. "Elle a parcouru environ 220 kilomètres" a calculé Matthieu : "On s'est rendu compte qu'elle se montrait le matin avant de se reposer la journée et de ressortir le soir" explique le trentenaire qui a passé beaucoup de temps en voiture. Il a été accompagné aussi sur place dans ses recherches : "J'ai des gens qui sont venus de Périgueux pour m'aider à la chercher dans le secteur".

Gaïa se déplaçait essentiellement le soir et la nuit. Son maître a retracé son parcours pendant les 7 jours de cavale - Matthieu B.

"C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin"

Gaïa est finalement localisée à Lempzours près de Sorges par le propriétaire du gîte Ô bois dormant. Ce dernier a posté une annonce et il a été mis en lien avec Matthieu. Gaïa s'est laissé approchée et a même englouti deux kilos de tripes à la tomate car elle était très affaiblie. Matthieu a récupéré Gaïa qui se repose désormais à Vanxains.

Matthieu est conscient que sans cette mobilisation, il aurait beaucoup de mal à retrouver Gaïa "c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin". Il tient à souligner les conseils avisés des personnes de Pattes en Cavale qui ont su orienter les recherches et faire le tri dans tous les messages. "L'émotion que cela a suscité est énorme, il y a des gens que j'ai eu en pleurs au téléphone quand ils ont su que j'avais retrouvé mon chien".