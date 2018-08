Dordogne, France

Vers minuit vendredi soir, les gendarmes du peloton autoroutier ont intercepté un cycliste qui roulait sur l'autoroute A-89 entre Saint-Astier et Périgueux.

L'homme, un cyclotouriste espagnol, pédalait depuis quatre kilomètres sur la bande d'arrêt d'urgence. Il tirait derrière lui une remorque avec ses affaires et deux chiens.

Il voulait aller à Périgueux

Arrêté par les gendarmes, le cycliste en provenance du Lot et Garonne a expliqué qu'il voulait se rendre à Périgueux. Dans la nuit, c'est le seul panneau indiquant la ville qui était visible.

Le touriste a été pris en charge par des patrouilleurs ASF et il a été reconduit sur un itinéraire plus sûr