Julien Vanderstraeten se lance dans un défi fou ce samedi 15 septembre. Il va grimper au sommet de la Tour Montparnasse à Paris en courant et au profit d'une cause humanitaire.

Un Périgourdin originaire de Lunas va participer à un défi très sportif ce samedi 15 septembre. Julien Vanderstraten va s'élancer dans l'ascension des 1.000 marches des escaliers de la Tour Montparnasse à Paris. Les participants vont devoir grimper 60 étages avec 210 mètres de dénivelé. Cette discipline, baptisée "Tower Running" prend de l'ampleur.

Cette course éprouvante est au profit de la campagne "Guérir le cancer de l'enfant au 21e siècle"pour la fondation du centre de soins Gustave Roussy. Julien a lui même créé une page de collecte de fonds au profit de cette cause.

Plusieurs expériences à Nantes, Bordeaux, Paris

Ancien pompier de Paris désormais installé à Lunas, le Périgourdin vise une performance physique. "Je veux arriver en tête de cette course ce qui me permettrait d'être qualifié pour la verticale de la Tour Eiffel, une autre course de ce type qui se déroulera en mars." Le sportif qui s'entraîne en salle de sport a déjà participé à une "tower running" à Nantes. "J'ai aussi effectué l'ascension de la tour First qui est le plus haut building de France avec plus de 900 marches." La Tour Montparnasse ne devrait être qu'une formalité pour lui...