Dordogne : il vole la banderole du comité des fêtes puis la renvoie par colis signé "Mme Désolée Milexcuses"

L'histoire du vol de la banderole du comité des fêtes du Got, dans le village de Mazeyrolles, il la racontera "pendant de longues années". Comme l'a révélé Sud Ouest, la bannière de cinq mètres de long, plantée à l'entrée de la commune pour la fête du hameau le 15 juillet, avait été volée de bon matin. Le trésorier a eu la surprise de la découvrir déposée chez lui par le facteur huit jours plus tard, intacte, dans un colis à papier-bulle.

"Je n'y croyais pas, j'étais ébahi", raconte Nicolas Cassang. Le nom de l'expéditeur sur le Colissimo indique : "Madame Désolée Milexcuses, 1 rue des blagues (pas drôles), 08300 Rethel". Rethel, dans les Ardennes : "Le cachet de la Poste montre effectivement que ça a bien été envoyé de là-bas !"

"On l'invite à boire un coup !"

"Moi mon idée c'est que c'est un farceur qui avait trop bu qui a pris la banderole, peut-être un belge, et en remontant il a déposé ça à Rethel avant la frontière!". En tout cas, la banderole a été très bien conservée et soigneusement pliée et enveloppée dans du papier-bulles.

Pas rancunier, le trésorier du comité des fêtes invite le voleur à revenir à Mazeyrolles : "On l'invite à boire un coup, qu'il nous raconte pourquoi il a fait ça !"