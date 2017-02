Dordogne : ils écrivent une chanson contre la fermeture d'une classe dans leurs écoles

Alors que la carte scolaire 2017 annonce la fermeture de 24 classes en Dordogne à la rentrée prochaine, les délégués de parents d'élèves du regroupement des écoles de Vézac, Beynac et Saint-Vincent-de-Cosse, ont écrit un petit mot en chanson.

Sur un air de la célèbre chanson "Je veux" de Zaz, les délégués de parents d'élèves du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Vézac, Beynac et Saint-Vincent-de-Cosse dans le Sarladais, ont laissé libre court à leur imagination et ont réécrit la chanson. Et les paroles sont bien choisies.

"Apprendre loin de mon village, je ne veux pas... Etudier loin de mes voisins, je ne comprends pas... Fermer une classe dans mon école, ne faites pas ça..." La cinquantaine d'auteurs se ligue contre la future carte scolaire 2017. Étudiée par l'inspection d'académie la semaine dernière, elle prévoit, malgré la création de huit postes d'enseignants en Dordogne, la fermeture de 24 classes. Douze villages périgourdins seraient alors concernés.

"Ici, on partage le bus, la garderie, le repas"

Douze villages à l'image de Vézac, Beynac et Saint-Vincent-de-Cosse en Périgord noir, où les parents d'élèves se mobilisent. Ils ont déjà créé des banderoles "Ici, enfants heureux." Mardi matin, ils seront mobilisés devant les deux écoles de Vézac et de Beynac, où 80 enfants sont scolarisés, pour dire non à la fermeture d'une classe. Une fermeture qui entraînerait la disparition d'un poste d'Atsem, en maternelle.

Ils entonneront peut-être quelques couplets et le refrain de leur chanson réécrite. Au-delà de la seule fermeture de classe, ils dénoncent la mort des zones rurales : "Vézac, Beynac et Saint Vincent... venez nous voir on est tous ensemble, on partage le bus, la garderie, le repas... / On veut continuer à se parler... faire vivre notre campagne... un défi à relever... on est petit et ça va pas durer... " Un extrait de cette chanson à écouter ici :