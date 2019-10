Un grand père et ses petits-enfants ont trouvé des très gros cèpes dans le nord de la Dordogne. Des champignons qui dépassent les 1 kilos 200 grammes chacun.

Dordogne : ils trouvent en famille de très gros cèpes de plus de 1 kilos 200

Michel et ses petits enfants Célya et Alexis.

Dordogne, France

Michel et ses petits enfants Célya et Alexis ont fait une belle cueillette dans les bois autour de St. Paul Laroche dans le nord de la Dordogne. Parmi les cèpes, ils ont découvert deux beaux spécimens de 1,230 kg et de 1,318 kg.

Un joli cadeau en peu en avance pour le jeune amateur de champignons, Alexis, qui fêtera ses 8 ans demain jeudi 10 octobre.

350 kilos vendus au marché de Saint-Saud-la-Coussière

On assiste en ce moment à une belle poussée de cèpes en Dordogne. Ce mardi 8 octobre, 350 kilos de cèpes se sont vendus au marché de Saint-Saud-la-Coussière en Périgord vert au prix entre 20 et 23 euros le kilo. Ce marché devrait ouvrir de nouveau demain jeudi à 16h sous la halle.

Ce mercredi après-midi, c’est le marché de Mussidan qui ouvrira à 16h sous la halle.

Ces deux marchés font partie des quatre marchés contrôlés aux cèpes de Dordogne avec Montpazier et Villefrance du Périgord.