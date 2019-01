Dordogne : l'omelette aux truffes est à la fête à Sorges

Sorges, France

Lors 31ème édition de la fête de la truffe à Sorges s'est déroulé le traditionnel concours de la meilleure omelette aux truffes samedi 26 janvier. Un rendez-vous incontournable organisé tous les ans lors du dernier week-end de janvier et il suscite toujours autant l’intérêt des novices et des professionnels de la gastronomie périgourdine. L’événement rassemble une centaine de personnes présente dans le public pour soutenir les quatorze prétendants au titre. Un invité de marque a présidé le jury : Jean-Marc Janaillac, l'ex-PDG d'Air France de 2016 à 2018 et originaire de Saint-Sulpice-de-Roumagnac, près de Ribérac.

Comment est votre omelette ? - Elle est bonne mon omelette © Radio France - Macipsa Aït

Le jury présidé par Jean-Marc Janaillac est composé de treize membres dont le maire de Sorges, Jean-Jacques Ratier et une grande dame du tourisme rural en France, Danièle Mazet-Delpeuch, cuisinière à l'Elysée de François Mitterrand alors Président de la République et qui a inspiré le film Les Saveurs du Palais joué par Catherine Frot. Sans oublier, des membres de la confrérie de la truffe avec à la tête Ulysse Tallet.

Le jury déguste les omelettes aux truffes en compétition avec beaucoup d'attention © Radio France - Macipsa Aït

Des omelettes qu'il faut observer, sentir voire toucher avant de les mettre en bouche. © Radio France - Macipsa Aït

La meilleure omelette, c'est celle de Kevyn Bureau, 29 ans. Le vainqueur en provenance de Bayonne a remporté le premier prix ce samedi à l'occasion de la 31ème édition de la fête de la truffe.

Kevyn reçoit le plateau d'argent des mains de Jean-Marc Janaillac, le président d'honneur du concours 2019. © Radio France - Macipsa Aït

L'ancien PDG d'Air France sera intronisé dimanche 27 janvier dans la confrérie de la truffe en qualité d'ambassadeur à la demande du maire de Sorges.