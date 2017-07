Dordogne : la ligne TER Bergerac-Sarlat moquée par des internautes

Au cœur d'une polémique depuis quelques jours, la ligne TER Bordeaux-Bergerac-Sarlat est moquée par des internautes qui aimeraient qu'elle soit plus rapide.

Alors que la LGV Paris-Bordeaux a été inaugurée ce week-end en grandes pompes, un groupe d'internautes bordelais a décidé de faire entendre sa voix. Sur sa page Facebook, Le Front de Libération Bordeluche face au Parisianisme, a décidé de moquer la lenteur de la ligne TER Bordeaux-Bergerac-Sarlat.

"On vient de célébrer le 300 km/h mais en Dordogne on est plutôt à 30 km/h"

Le FLBP a publié la photo d'un âne tirant une carriole et titrée "Image furtive du TER Bordeaux-Sarlat entre Bergerac et Sarlat". Les auteurs ont écrit "fleuron touristique de la Région, Sarlat n’est qu’à 170km mais pourtant à 2h45 de train". "On vient de célébrer le 300 km/h mais en Dordogne on est plutôt à 30 km/h", explique Vincent l'un des créateurs de la page. Lui-même utilisateur de la ligne, il déplore la lenteur des trains sur cette ligne qui relie Bordeaux à la Dordogne. "Elle est très jolie, j'aime beaucoup l'emprunter mais pour ceux qui partent en week-end ou qui vont travailler tous les jours c'est une plaisanterie."

"Un sérieux capital sympathie mais un léger problème de vitesse."

Le Bordelais qui lutte contre la "muséification" de sa ville ajoute "c'est sympathique un âne, mais ça ne va pas très vite et ça en fait un peu qu'à sa tête. C'est un clin d'oeil à cette ligne qui a ces caractéristiques. Un sérieux capital sympathie mais un léger problème de vitesse et de fiabilité." Samedi, des élus pérgourdins se sont d'ailleurs rendus à Bordeaux pour rencontrer la ministre des transports et lui expliquer qu'ils n'étaient pas prêts à mettre plus d'argent sur la table que ce qui était prévu pour rénover la ligne. Ils espèrent que l'Etat et la SNCF feront le nécessaire pour éviter sa disparition.