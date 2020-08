Dordogne : la SPA de Périgueux lance un concours photo pour illustrer son calendrier 2021

Et si votre animal figurait dans l'édition 2021 du calendrier de la SPA de Périgueux? L'association reconduit cette année encore son concours sur Facebook. Le principe est simple. Les propriétaires de chiens et de chats adoptés au refuge de Marsac-sur-l'Isle ont jusqu'au 10 septembre pour envoyer en privé sur la page Facebook de la SPA une belle photo de leur animal. Un jury se réunira pour sélectionner les clichés retenus.

Plus de 150 photos reçues en quelques jours

Et visiblement l'initiative séduit. En quelques jours seulement plus de 150 photos de chats et de chiens ont été envoyées dans la messagerie de la page Facebook de l'association. "Il faut aussi lire les commentaires que les gens nous envoient avec leur photo commente Eliane Rigaud, la présidente de la SPA de Périgueux et de la Dordogne. Je vous assure que quelquefois c'est émouvant aux larmes, parce que les gens nous remercient de tout le travail qui a été fait ici. Depuis que je suis présidente, il n'y a pas d'euthanasie qui est pratiquée à la SPA de Périgueux et c'est un travail très lourd qui est demandé à l'ensemble des salariés et aux membre du conseil d'administration. Ce concours, c'est l'occasion de revoir tous nos petits qu'on a fait adopter depuis très longtemps mais aussi les remerciements et les témoignages des gens. C'est important pour nous qu'on nous félicite du travail qui est fait ici et de la reconnaissance que les gens peuvent avoir sur le travail qui est fait. Pour nous c'est très important, ça nous permet d'avancer encore".

Sur la page Facebook de la SPA de Périgueux

Si vous souhaitez participer rien de plus simple. Il suffit d'envoyer la photo de votre animal adopté à Marsac en message privé sur la page Facebook de la SPA de Périgueux. Les photos, de bonne qualité, au format paysage uniquement et compressées en JPEG ne doivent pas dépasser 2,47 Mo et doivent être accompagnées d'un petit texte. Il faut indiquer dans votre message "photo pour le calendrier" et ne pas oublier d'indiquer le nom de votre animal, et celui qu'il portait avant au refuge si vous l'avez rebaptisé.