Dordogne : la vache du maire de Saint-Romain-et-Saint-Clément donne naissance à des triplés

A Saint-Romain-et-Saint-Clément, en Dordogne, l'une des vaches du maire de la commune a donné naissance à des triplés. C'est rare, et d'autant plus rare qu'ils sont tous en bonne santé. Ils vont finir à la Sobéval.

Une vache qui donne des triplés, c'est rare. C'est d'autant plus rare quand tous sont en bonne santé, même la maman. Le maire de Saint-Romain-et-Saint-Clément, Michel Ranouil, ne cache pas sa surprise : "C'est la première fois que ça m'arrive", et il est agriculteur depuis 40 ans. Il élève 180 vaches sur son exploitation laitière.

Les triplés, devant leur mère ce weekend. - M. R.

C'est Larme, une prim'holstein, qui a donné naissance vendredi à trois petits : "Le premier à six heures et demi, un autre ensuite, le dernier est sorti à huit heures et demi". Deux mâles et une femelle.

Ils vont rester un mois, voire deux sur l'exploitation, jusqu'à être assez beaux pour aller à l'abattoir Sobéval.