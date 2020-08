Dordogne : le Canard masqué se décline à Périgueux et en librairie

Le canard masqué s'affiche sur plusieurs vitrines et murs de l'hyper-centre de Périgueux

Vous l'avez vu sur des vitrines dans le centre-ville de Périgueux, un super-canard masqué blanc avec une cape. Le personnage aux créateurs très mystérieux se définit comme "un super-canard du Périgord avec des supers pouvoirs" raison pour laquelle il lui arrive "de faire des bêtises". Le canard masqué aura droit à son coin à la librairie Marbot de Périgueux tout le mois de septembre : "il y aura des conserves, des affiches, et des tee-shirts et d'autres surprises" promet le palmipède. Le canard masqué a-t-il l'ambition de devenir l’emblème de la ville de Périgueux ? On ne le sait pas encore mais l'animal attise la curiosité.

le canard masqué est actif sur les murs de la ville mais aussi sur les réseaux sociaux. Il a d'ores et déjà un compte Instagram et un compte facebook.