VIDEO - Le Père Noël descend dans le gouffre de Proumeyssac

C'est la magie de Noël. Sous les yeux ébahis des enfants, le gouffre de Proumeyssac s'anime : du rouge, du bleu, un traineau qui passe à vive allure sur les parois. Et soudain..."C'est le Père Noël !!" s'écrient les petits. On le reconnait bien, avec sa grande barbe, et sa belle veste rouge ! Le Père Noël descend dans la nacelle, celle qu'avaient emprunté les premiers explorateurs du gouffre. Depuis 25 ans maintenant, Proumeyssac organise chaque hiver à Audrix, près du Bugue, la venue du Père Noël. Mais à cause du covid, il n'avait pas pu venir l'année dernière.

"Ca fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il est joli !" sourit Camille, en lui faisant des grands signes. C'est le moment de descendre le rencontrer en chair et en os, tout le monde se bouscule. Après avoir donné des cadeaux et partagé des conseils, le Père Noël doit maintenant remonter dans la nacelle, toujours sous le regard émerveillés des enfants.

Le mapping spécial fête avec la descente du Père Noël est à voir tous les jours du 26 au 31 décembre au gouffre de Proumeyssac, à 15h et 16h. Le prix est celui d'une entrée classique.