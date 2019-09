Dordogne : le site parodique Le Gorafi s'empare de l'affaire des grenouilles de Grignols

Le site d'infos parodiques crée le buzz sur les réseaux sociaux avec la publication de leur article sur les grenouilles de la mare de Grignols. Selon Le Gorafi, les grenouilles obtiennent gain de cause avec l'expulsion des plaignants.

Grignols, Dordogne, France

Le site d'informations parodiques Le Gorafi a tourné en dérision ce mardi 10 septembre l'affaire sensible de la mare de la discorde à Grignols. Deux couples de la commune de la vallée de l'Isle s'opposent depuis près de huit ans sur la présence de grenouilles dans cette mare située dans le jardin d'Annie et Michel Pécheras. Leurs voisins se plaignent des coassements des amphibiens.

Les propriétaires de la mare sont "surpris et amusés" par la publication du Gorafi qui a fait plus de 19.000 likes, 13.000 partages et 700.000 vues sur le réseau social Facebook.