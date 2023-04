Dordogne : les meilleurs poissons d'avril repérés par France Bleu Périgord

Pour cette année 2023, il y a eu de très beaux poissons d'avril en Dordogne. Vous avez peut-être lu ce matin des informations qui vous semblaient incroyables ou saugrenues. France Bleu Périgord a sélectionné ses pépites du 1er avril

Une piste de décollage pour dinosaures

L'aéroport de Bergerac a annoncé la suspension des vols après la découverte d'un squelette de dinosaure. Dans un post sur Facebook, l'aéroport explique photomontage à l'appui que la piste était déjà utilisée il y a des millions d'années par les dinosaures pour prendre leur envol.

Les gendarmes recrutent mouches et cochons

Les gendarmes de la Dordogne ont inventé une nouvelle unité pour protéger l'un des trésors du Périgord, la brigade de Répression des Atteintes aux Truffes et le Peloton d’Intervention Trufficole, soit la BRAT PIT pour protéger la truffe noire.

Les militaires ont mis au point un poisson d'avril élaboré sur leur page Facebook avec un logo détourné de la gendarmerie nationale. Les gendarmes expliquent également que dans leur nouvelle unité d'élite destinée à "lutter contre les voleurs de truffe et le non-respect de la propriété privé" il y aura des animaux spécialisés comme des chiens, des cochons et des mouches pour détecter les truffes "comme pour les chiens chargés de retrouver les stupéfiants".

Un téléphérique à Saint-Astier

La mairie de Saint-Astier a imaginé un nouveau moyen de transport. Comme à Grenoble en Isère, la mairie de la vallée de l'Isle annonce qu'elle va créer un téléphérique avec quatre arrêts. Un TAA pour rejoindre le Petit pré à la Chapelle des bois.

Les Rolling Stones dans le Bergeracois

On aurait aimé que cela soit vrai, les Rolling Stones en concert à Monestier dans le Bergeracois. Le Winestock Festival a imaginé la couverture du journal Sud-Ouest avec cette information alors que la première édition du festival a lieu cette année les 28, 29 et 30 avril.

L'idée d'un concert international en Dordogne n'est pas si saugrenue que ça puisque pour ceux qui étaient en Dordogne en 2001, se souviennent du concert d'Elton John à Bergerac, le seul en France lors de cette tournée-là, le 10 juillet 2001.

Ikea dans les souterrains de Périgueux

Le site d'informations sur la vie économique de Périgueux a annoncé sur sa page Facebook l'installation du géant suédois à Périgueux. Les rayons seront installés dans les catacombes de Périgueux qui s'étendent "sur plus de 15.000 m²".

L'église au milieu du village

A Allés-sur-Dordogne, la mairie a annoncé sur Facebook qu'elle allait revoir ses priorités et "remettre l'église au milieu du village". Dans ce post, il est écrit que "l'église se situait trop à l'Ouest du village, avec un écart d'environ 1,5 km. "

Montpon-Ménestérol devient Montbon-Cholestérol

Evidémment, on ne pouvait pas ne pas mettre notre poisson d'avril dans la liste. Montpon-Ménestérol qui devient Montbon-Cholestérol dans un objectif de santé publique. C'était une farce, mais saluons la maire et les habitants de Montpon-Ménestérol qui se sont prêtés au jeu et qui ont accepté de participer à notre poisson d'avril.