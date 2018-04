Un vol plutôt surprenant a eu lieu dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 avril à La-Roche-Chalais, à l'est de la Dordogne. Deux bennes de la déchetterie ont été dérobées. "On a découvert cela à la prise de service ce matin", raconte un salarié. Les voleurs ont fait sauter la gâche du portail pour entrer et ils sont ensuite passés à l'action.

Des bennes d'une valeur de 6.000 euros chacune

Les deux bennes sont blanches. La gendarmerie précise que la peinture est usagée. L'une d'elles était pleine de gravats (béton, briques, etc.), l'autre était vide et servait aux rotations. "Ça va désorganiser notre travail," ajoute le salarié. Pour emporter ses bennes, les voleurs n'ont pas eu d'autre choix que de venir avec un camion adapté à ce type de transports. Le montant de ce butin est important. Vides, les bennes coûtent en moyenne 6.000 euros chacune.

Si vous les apercevez, n'hésitez pas à contacter la gendarmerie de Saint-Aulaye au 05 53 92 57 50 ou composez le 17. Ces bennes mesurent six mètres de longueur, sur 2,5 mètres de largeur.