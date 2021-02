Dordogne : maison de Hobbit à louer pour les amateurs du Seigneur des Anneaux

Nid2reve propose des habitats insolites aux vacanciers et notamment cette maison de Hobbits

Et si vous passiez une nuit ou un weekend dans une maison de Hobbit ? A Savignac-de-Miremont, à 20 kilomètres de Sarlat en Périgord Noir, Vincent Bouissou, ancien conseiller financier auprès des entreprises a quitté son métier pour créer "Nid 2 rêves", une entreprise de location d'habitats insolite en pleine forêt.

Il y a deux maisons dans les arbres, des cabanes comme il peut en exister ailleurs en Dordogne mais ce qui sort de l'ordinaire c'est cette maison de Hobbit. Une petite maison semi-enterrée dans l'esprit des personnages de la terre du milieu dans la Saga de J.R.R Tolkien "le Seigneur des Anneaux". Vu de l'extérieur, on pourrait se croire transporter dans l'imaginaire fertile des romans, "elle est enterrée avec des portes rondes et à l'intérieur dans chaque pièce, il y a un dôme en plexiglas au plafond qui est un puit de lumière pour voir les étoiles" explique Vincent Biouissou. A l'intérieur, il s'agit d'un appartement de 40 m2 avec douche à l'italienne, climatisation et table de massage.

Le reportage de France Bleu Périgord Copier

Vincent Bouissou n'est pas un fan du Seigneur des Anneaux mais construire cette maison enterrée lui permet de régler deux problèmes, d'une part le terrain est en pente et d'autre part, cela permet aux trois logements d'être isolés les uns des autres.

Pour louer cette maison de Hobbit, il faut compter au moins 220 euros la nuit pour un couple, un tarif qui varie selon la saison.