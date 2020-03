Malgré le confinement, Suzanne fête ses 100 ans avec les résidents de son Ehpad en Dordogne

Assise à une grande table pour elle toute seule, devant les résidents et les soignants de l'Ehpad des Chaminades à Champagnac-de-Belair, Suzanne Tronche a soufflé ses cent bougies lundi dernier.

La résidence est en confinement et les visites sont interdites à cause de l'épidémie de coronavirus alors il a fallu s'adapter pour célébrer l'anniversaire de la centenaire. Les "invités" ont fêté les 100 ans de Suzanne à un mètre de distance les uns des autres. Ils ont quand même pu partager un repas et un gâteau et lui chanter "Joyeux anniversaire".

La famille de Suzanne a pu suivre la fête à distance via internet.

Malgré l'épidémie de coronavirus et « même confinés, la vie continue dans la résidence où tout le personnel est plus que jamais à pied d’œuvre pour que chaque résident ait un quotidien agréable." assure Manuel Mourany, le directeur de l'établissement.