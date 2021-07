Dordogne : Meyrals fête les épouvantails

Une cinquantaine d'épouvantails devraient être passés en revue ce dimanche. Le jury choisira le plus beau de ces épouvantables mannequins

Chaque année, un jury choisit le plus beau des épouvantails

La fête n'avait pas eu lieu l'année dernière, à cause du Covid. Mais cette année les épouvantails se sont retrouvés dans le pré à l'entrée du village et un peu partout dans la commune. Ils sont faits de fer, de plastique, de bois, de papier ou de tissu avec le même objectif, terroriser les petits oiseaux gourmands, et séduire les poètes du bizarre.

Un jury décidera du palmarès dans la journée. A Meyrals, Théo a travaillé dur avec ses grands-parents et son oncle pour faire un grand échalas de bois. Le petit garçon de 6 ans qui vit à Toulon n'est pas sûr de gagner, mais comme dit sa grand mère " l'important c'est de participer!"

Théo et son épouvantail © Radio France - Valérie Déjean

Il y a même des épouvantails de l'actualité, comme cette sinistre Miss Covid ou des fourmis géantes

L'un des épouvantails du festival de Meyrals © Radio France - Valérie Déjean

Un des épouvantails en compétition © Radio France - Valérie Déjean

Cette année, contrairement à l'année dernière, les festivités sont maintenues avec repas en plein air, animations diverses et surtout, défilé de majorettes hommes en jupettes. Ce qui devrait dérider les plus irascibles des épouvantails .