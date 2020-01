Un petit singe Tamarin est né à la réserve zoologique de Calviac en Dordogne

Calviac-en-Périgord, France

C'est un tout petit singe, dont la réserve zoologique de Calviac-en-Périgord vient d'annoncer la naissance sur son compte Instagram. Un tamarin de Goeldi est né le 20 octobre dernier dans cette réserve du Sud de la Dordogne spécialisée dans l'accueil d'espèces en voie de disparition. C'est le cas des Tamarins de Goeldi dont l'espèce est menacée, "cette espèce de petit singe sud-américain est classée vulnérable sur la liste rouge de l'UICN" explique la réserve sur son compte Instagram. Cette naissance même si elle n'est pas rare, est tout de même un objet de fierté pour l'équipe de la réserve.

Entre 40 et 60 grammes à la naissance

Le petit singe est né le 20 octobre dernier, mais sa naissance avait été gardée secrète en attendant que le public puisse le voir. A la naissance ces petits singes pèsent entre 40 et 60 grammes. Ils sont d'abord accrochés au dos de leur mère, et ce n'est que vers deux mois et demi qu'ils commencent à se promener tout seul. C'est le cas du petit tamarin qui vient de naître à Calviac. Mais dépêchez-vous, vous pourrez le voir cette semaine. A partir de la semaine prochaine son abri, endommagé par les dernières intempéries, sera en rénovation.