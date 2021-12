Une boucherie charcuterie de Dordogne propose des pères Noël en rillettes de canard

Vous connaissiez les pères Noël en chocolat ou en pain d'épices? En Périgord noir, une boucherie charcuterie de Castels-et-Bézenac à une quinzaine de kilomètres de Sarlat, la boucherie de la vallée, propose désormais à l'occasion des fêtes de fin d'année des pères Noël 100 % rillettes de canard maison.

Des spécialistes du détournement

Thierry Baillet le père et Tanguy le fils, à l'origine de cette nouvelle création n'en sont pas à leur coup d'essai. Le tandem avait déjà mis au point pour Pâques des oeufs en rillettes de canard! Lors de la dernière Epiphanie, ils avaient également élaboré une tourte des rois qui avait connu un beau succès. Une galette salée à base de pâte feuilletée, de ris et de veau et de morilles, qui est devenue depuis une spécialité de la maison, et qui trône d'ailleurs déjà dans les vitrines. Pour ce qui est des pères Noël, Thierry Baillet explique que chaque année l'équipe réfléchit à des nouveautés pour surprendre les clients. "C'est pour ça qu'ils viennent nous voir explique-t-il, d'où ce besoin de tout le temps innover".

Thierry Baillet et son petit-fils Arnaud - La boucherie de la Vallée

Le fruit de nombreux essais

Créer ce père Noël avec ses gros yeux ronds qui lui sortent de la tête n' a pas été de tout repos. Il est le résultat de nombreux essais. "Nous avons utilisé un moule comme les pâtissiers, nous ajoutons ensuite d'autres éléments comme les yeux précise l'artisan. On ne peut pas jouer sur les couleurs parce que dans les rillettes, il n'y a pas de colorant. ou quoi que ce soit". Le tout est donc nappé d'une fine couche de graisse pour lui donner un aspect nacré. "Pour le décor, nous utilisons tout simplement, des fruits secs et un petit ruban autour pour la ceinture". Le père et le fils sont plutôt fiers de leur création. _"Les clients nous ont dit ce matin que c'était très joli "_sourit Thierry Baillet.

Un père Noël = deux kilos de rillettes

Ces père Noël en rillettes de canard sont à réserver aux gros appétits ou aux grandes tablées, car chaque figurine est constituée de deux kilos de rillettes. Et pas question de les vendre à la coupe ! "Si on veut des morceaux, nous avons nos rillettes maison au détail précise Thierry Baillet, c'est exactement la même. Un père Noël en rillettes de canard se vend 54,90 euros. "C'est pour dix à quinze personnes qui veulent peuvent se faire plaisir précise le boucher charcutier. Elles en ont pour le midi et le soir!"