Dordogne : pour Halloween, faites vous peur au château de Sauveboeuf !

Jusqu'au mardi 31 octobre, le château de Sauveboeuf à Aubas se transforme en château hanté et accueille des personnes plus effrayants les uns que les autres. Le propriétaire Claude Douce a fait venir des décors des Etats-Unis

Éloignez les âmes sensibles ! Depuis trois ans maintenant, à Aubas, le château de Sauveboeuf fête Halloween à grand renfort de squelettes, vampires, monstres divers et effets spéciaux. Depuis le début des vacances et jusqu'au 31 octobre, ce "train-fantôme" terrorise les enfants et leurs parents.

Les balais stationnés dans le jardin. © Radio France - Valérie Dejean

A 80 ans, Claude Douce, le propriétaire a gardé une âme d'enfant. Lui qui vit une partie de l'année aux Etats-Unis a fait venir des objets d'Outre-Atlantique. Sous les toiles d’araignées, vous croiserez quelques fantômes. Chaque pièce de cette balade qui dure plus d'une près d'une heure vous plonge dans un univers différent. Robots, poupées terrifiantes et squelettes habitent le bâtiment pendant deux semaines. C'est aussi une façon pour Claude Douce de remplir son château du 13ème siècle en période creuse, avec beaucoup de succès. "Une vingtaine de personnes anime le château. Ce sont des gens de la famille, des amis, des bénévoles. On se rend compte que ce sont les adultes qui ont le plus peur," explique le propriétaire.

Un squelette accroché au plafond. © Radio France - Valérie Dejean

Le château de Sauveboeuf vous accueille de 11h à 23h en non-stop ce mardi 31 octobre. Entrée : 6 euros pour les enfants et 8,50 euros pour les adultes.