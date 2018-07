Drapeau, maillot, perruque ou maquillage. Pour soutenir l'équipe de France de football dimanche en finale de la Coupe du monde face à la Croatie, les supporters ont l'embarras du choix. A Lalinde, Aurélien, jeune boulanger de 19 ans a choisi de changer de coupe de cheveux pour marquer son attachement aux Bleus.

Un inconditionnel des Bleus né en 1998

"J'aime être original et différent des autres en général,. Je change régulièrement de look," raconte Aurélien. Jeudi 12 juillet il s'est donc rendu dans le salon de coiffure "Delph'in" à Lalinde pour se faire dessiner une double vague sur le crâne. "J'ai une ligne rasée à blanc, du bleu et du rouge de chaque côté pour dessiner le drapeau français." Un geste insolite mais pas anodin pour cet inconditionnel des Bleus né en 1998. "Je les suis depuis toujours dans les bons et les mauvais moments. Je connais chaque seconde de la finale de la Coupe du monde 98. Pour moi c’est une façon de montrer mon soutien même lorsque je n'ai pas de maillot sur moi."

Depuis qu'il a adopté cette nouvelle coupe, Aurélien a essuyé quelques critiques. "Certains me disent que c'est bête et extravagant d'avoir fait ça mais d'autres me disent que ça me va bien, moi ça me plait c'est le principal." Le Périgourdin va devoir garder ses couleurs pendant un bon mois, il espère que dimanche la France l'emportera 3-0 face à la Croatie.