Ce mardi 7 août en fin de matinée, les habitants d'une partie de la Dordogne, de la Charente et de la Gironde ont entendu comme une "déflagration" dans le ciel. Chacun cherche à comprendre d'où ce bruit assourdissant a pu venir. Il s'agit de deux avions de chasse ayant passé le mur du son.

"Un coup de tonnerre énorme", "une déflagration", "une détonation". Depuis 11h30 les messages affluent au standard de France Bleu et sur Facebook. De nombreux habitants de Dordogne, Charente et Dordogne ont entendu un énorme bruit dans le ciel et ils se questionnent sur sa provenance. "Dans le centre-ville de Montpon (24) c'était très impressionnant," raconte un auditeur.

Deux avions de chasse qui franchissent le mur du son

Ce bruit assourdissant aurait été entendu à Douville, Saint-Aulaye, Saint-Astier, jusqu'à Chalais et Angoulême en Charente ; à Libourne en Gironde.

D'après les gendarmes de Gironde, il s'agit de deux avions de chasse de l'armée de l'air qui ont franchi le mur du son, sans plus de précisions pour l'instant.