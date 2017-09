Dordogne : qui sera l'heureux propriétaire du château du Paluel du film "Le Tatoué" ?

Le château Le Paluel est mis aux enchères ce jeudi au tribunal de Bergerac et il y aura du monde dans la salle pour acquérir cette ruine, où ont joué Jean Gabin et Louis de Funès.

Il y a des acquéreurs "sérieux", selon l'avocat chargé du dossier, Maître Belaud. Ce jeudi, à 14 heures, le château du Paluel sera mis aux enchères au tribunal de Bergerac. Et il y aura du monde dans la salle.

Après le tapage médiatique autour de cette vente aux enchères et l'intervention de l'association "Adopte un château", l'annonce de la vente du château du film "Le Tatoué" a dépassé les frontières de la Dordogne. Il y a deux acheteurs étrangers très sérieux dont un Belge, selon Maître Belaud. Sur la liste également des entrepreneurs de la région, dont Jean-Max Touron, à la tête de huit sites en Dordogne et dans le Lot. Il faisait parti des curieux lors de la visite ouverte au public avant la mise en vente. D'autres châtelains du Sarladais seraient intéressés.

520 000 euros minimum ?

Mais il va falloir surenchérir puisque l'association a pu récolter en moins de trois semaines près de 520 000 euros pour racheter et rénover le château. Une première en France pour sauver le patrimoine. Près de 1000 personnes ont parié dans l'aventure. Si l'association gagne ce jeudi, chaque investisseur aura une part du bâtiment. Chaque 50 euros représentent une part de la bâtisse.

Une ruine du XVe siècle qui vaudrait selon les estimations pas plus de 400 000 euros. Avec ses 37 hectares de terrain, sa bergerie, une maison de maître, des écuries et un pigeonnier, le château attire les investisseurs. Maintenant, il faut pouvoir surenchérir et si personne ne rajoute en 90 secondes, le dernier à avoir annoncé un montant sera l'heureux propriétaire.