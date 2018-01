Des champignons en plein hiver en Dordogne. Le temps doux et humide favorise la pousse des chanterelles qui s'affichent sur les marchés du Périgord.

Des champignons dans les bois périgourdins en plein hiver ! Ce n'est pas si fréquent. C'est pourtant le cas en ce début janvier. Les chanterelles en tube communément appelées d'ailleurs "chanterelles d'automne" s'affichent encore sur les marchés périgourdins. C'était le cas ce jeudi à Saint-Astier, où Hubert, un marchand de primeurs de Coulounieix-Chamiers en vendait une pleine cagette.

Un temps très doux pour la saison

Il faut dire que la météo de ces derniers jours est un temps très favorable pour les champignons. Le thermomètre a grimpé jusqu'à 12 degrés ce jeudi et n'est pas descendu sous les 2 degrés. L'humidité favorise également la pousse inhabituelle de ces champignons en plein hiver. Les chanterelles qui apprécient les forêts de résineux et de feuillus sont protégées par les épines de pin, les feuilles et la mousse.

Un parfum boisé

Cette fois, les chanterelles d'Hubert n'ont pas fait recette sur le marché de Saint-Astier mais pourtant ce petit champignon à la tête marron et à la queue orangée, est très savoureux. Son parfum boisé se marrie très bien avec un ragoût de veau ou une omelette. On peut bien sûr le mettre en conserve ou le faire sécher.