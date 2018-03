Le 23 février dernier, la Française des Jeux a procédé à un tirage exceptionnel de l'Euromillions. Quatre groupes de Français ont chacun remporté la somme d'un million d'euros. Les heureux élus viennent des Pays-de-la-Loire, d'Auvergne-Rhône Alpes, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la région Nouvelle-Aquitaine et plus précisément de Dordogne !

Bulletin validé à Saint-Astier

Trois joueurs "qui jouent régulièrement ensemble" selon la Française des jeux, se partagent la somme rondelette. "Ces trois amis pensaient, en allant vérifier leur reçu de jeu, qu’ils avaient gagné deux euros et sont très heureux de cette nouvelle qui va sacrément améliorer leur quotidien", explique la FDJ. Les trois amis ont validé leur bulletin de jeu EuroMillion-Mymillion à Saint-Astier, au bureau de tabac "Le Saint-Claude" place de la République.

Rappel des plus gros gains au Loto en Dordogne (source FDJ) :