C'est une histoire insolite que racontent les gendarmes de la Dordogne sur leur comptes Facebook et Twitter. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule il y a quelques jours à cause d'une araignée !

Dordogne : un automobiliste finit dans le fossé à cause... d'une araignée

Le conducteur a terminé sa course sur le bas-côté à cause d'une araignée

Sur les routes du Périgord, on a plus l'habitude de croiser des sangliers. Cette fois, pas de sangliers mais une araignée ! Il y a quelques jours, près de Lalinde, un homme a perdu le contrôle de son véhicule à cause de cette bestiole.

L'homme a pris peur et a fini sa course sur le bas-côté à quelques mètres de la rivière Dordogne.

La victime s'en est sortie indemne, précise la gendarmerie de la Dordogne.